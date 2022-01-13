شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يفعل ما عجز عنه غيره.. أمريكا خارج العراق!

2022/01/13 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AvVuAsHKVlY

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