2022/01/13 | 16:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1nJS_-RR8g4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يسير الكاظمي بخطى ثابتة نحو الولاية الثانية؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يسير الكاظمي بخطى ثابتة نحو الولاية الثانية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).