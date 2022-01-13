2022/01/13 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jztx7Kp_RXM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلافات البيت الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية النائب السابق عن الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلافات البيت الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية النائب السابق عن الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).