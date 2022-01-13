كورونا تواصل الارتفاع في العراق.. 2385 إصابة جديدة

2022/01/13 | 16:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 2385 إصابة جديدة.

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2385 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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