كورونا العراق: أكثر من 2300 اصابة و4 حالات وفاة

2022/01/13 | 16:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت وزارة الصحة يوم الخميس، أكثر من ألفي إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إنها “سجلت 2385 اصابة جديدة، وأربع حالات وفاة، و370 حالة شفاء”.فيما سجلت وزارة الصحة امس الاربعاء، 2037 اصابة، وخمس وفيات، و281 حالة شفاء.

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