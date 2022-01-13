ماجد الوائلي يتسلم مهامه رسميا محافظا للنجف

2022/01/13 | 16:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان محافظة النجف مباشرة ماجد الوائلي مهامه رسمياً محافظاً.

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان المحافظة أحمد الفتلاوي ان الوائلي تسلم مهامه رسميا مبينا ان ذلك تم بحضور نواب المحافظوكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كلف الوائلي محافظاً للنجف خلال زيارته للمحافظة ..



يشار الى ان الوائلي نائب سابق عن التيار الصدري.

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