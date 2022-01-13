اثر مشاركتهم في الحرب على العراق..مئات المقاتلين الامريكان يعانون من سرطان الدماغ

2022/01/13 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..كشف تقرير لموقع مليتاري كوم الامريكي المتخصص بالشؤون العسكرية ان المئات من قدامى المحاربين في الجيش الامريكي يعانون من الاصابة بسرطان الدماغ نتيجة المغامرات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان فيما يعاني عشرات الالاف من الاصابات الدماغية الرضخية واضطرابات ما بعد الصدمة .وذكرالتقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، انه “ووفقا لتقرير […]

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