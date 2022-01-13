الكاظمي يستقبل ممثلة الأمم المتحدة وعدداً من السفراء

2022/01/13 | 16:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، كلاً على انفراد مبعوثة الأمم المتحدة في العراق وعدداً من سفراء الدول الصديقة؛ للتباحث في الشأن العراقي والعلاقات الثنائية، ومجالات المصالح المشتركة، والتنسيق على الساحة الدولية.وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي استقبل الممثلة الخاصة للأمين …

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