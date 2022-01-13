أول بيان من الاتحاد الأفريقي حول

2022/01/13 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس، أول بيان حول "الفضيحة التحكيمية" التي شهدتها مباراة تونس ومالي في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون

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