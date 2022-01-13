وزير التعليم يعلن إطلاق معايير الاعتماد البرامجي الوطنية لكليات الطب ويدعو الى تطوير المهارات

2022/01/13 | 16:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، إطلاق معايير الاعتماد البرامجي الوطنية لكليات الطب، داعيا الى تكثيف التدريب السريري وتطوير مهارات الطلبة ومراعاة أداء الامتحانات حضوريا.جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية ترديد القسم الطبي لخريجي الدورة التسعين لكلية الطب بجامعة بغداد، بحضور وزير الصحة ورئيس جامعة بغداد …

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