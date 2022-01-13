بالوثيقة.. المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة

2022/01/13 | 16:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة مؤقتاً.

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