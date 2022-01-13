الكاظمي يستقبل بلاسخارت وعدداً من سفراء الدول الأخرى

2022/01/13 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وعدداً من السفراء الآخرين، مجمل الأوضاع السياسية في البلاد.

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وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 كانون الثاني 2022)، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، كلاً على انفراد مبعوثة الأمم المتحدة في العراق وعدداً من سفراء الدول الصديقة؛ للتباحث في الشأن العراقي والعلاقات الثنائية، ومجالات المصالح المشتركة، والتنسيق على الساحة الدولية".

وأضاف، "استقبل سيادته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء التباحث في مختلف الملفات التي تتعاون فيها المنظمة الدولية مع العراق، وكل ما من شأنه تدعيم السلم والاستقرار ودور العراق إقليمياً ودولياً".

وتابع، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل السفير الفرنسي في العراق السيد إيرك شوفالييه والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تنمية التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وأكد سيادته حرص العراق على بناء أفضل علاقات الشراكة والتبادل مع فرنسا، وبما يعزز من أواصر الصداقة بين الشعبين، العراقي والفرنسي".

وأشار إلى أنه "الكاظمي استقبل أيضاً سفير الجمهورية الإيطالية الجديد في العراق السيد ماوريتسيو كريكانتي الذي نقل تحيات الحكومة الايطالية، وتمنياتها باستمرار التقدم الذي يحققه العراق على مختلف الأصعدة، وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين العراق وإيطاليا التي ستترأس خلال العام الحالي بعثة حلف الناتو في العراق والدور الذي يمكن أن تؤديه في تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات كالاقتصادية، والثقافية، والصحية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي".

كما بحث الكاظمي - وفق البيان - مع "السفير الروسي في العراق ألبروس كوتراشيف والوفد المرافق له، العلاقات العراقية الروسية، وسبل تنميتها وآفاق توسعتها، وكذلك التباحث في مجالات التعاون العراقي مع الدول الصديقة، وتعزيز الدور العراقي الإيجابي، وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".

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