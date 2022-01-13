2022/01/13 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الموارد المائية يطلع ميدانيا على خزين سد دربندخان

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