استغرق 6 أشهر.. انهاء مشروع أمني لتأمين أقدم حقول النفط في ديالى

2022/01/13 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..أعلن الحشد الشعبي، الخميس، اكمال الخط الامني في أقدم حقول النفط العراقية شرق ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني لـوكالة /المعلومة/، ان “الجهد الهندسي للحشد الشعبي انجز ملف تحصين نقاط المرابطة والمقرات الامنية للحشد الشعبي في جميع قواطع نفط خانة شرق ديالى وعلى مسافة تصل الى 30كم من مناطق معقدة […]

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