2022/01/13 | 16:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nqBXWge2wak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيول تغرق ناحية بحركة في اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيول تغرق ناحية بحركة في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).