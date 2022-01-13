ذي قار.. نزاع عشائري بسبب امرأة: حرق منازل من بينها بيت شاعر معروف

2022/01/13 | 16:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة ذي قار يوم الخميس، باندلاع نزاع عشائري استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة.وأخبر المصدر وكالة ايرث نيوز؛ أن نزاعا عشائريا اندلع في ناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ بين عشيرتي آل حرب وآل جويبر واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرا إلى أن النزاع اندلع بسبب امرأة.وأضاف؛ أن […]

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نزاع عشائري بسبب امرأة: حرق منازل من بينها بيت شاعر معروف أولاً على ايرث نيوز.

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