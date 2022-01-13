إغتراب وحنان - منصور الريكان

2022/01/13 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان فجاءة لملمت أضلاع الوشاية وارتحلت إلى الجنوبْ غادرت ندب الشمس أهرب من عيوبْ ومسكت منفاي ارتعاشي كله وطن بجوعْ وبدأت أذرع ما تطوف سلالة العشاق من رشف الذنوبْوكتمت غيظي إذ أباحتني القلوبْوتستر الناعون من حدب وصوبْ غامرت بالصفح وكل سلالتيْ ممهورة والوهج يطفح بارتشاف مناقب الإذكار قل لي أينها وأدور في وجع المحابر طافحاً يا عالقاً ………يا من تغذى بالجراحْ هذي ......





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