التحالفات الوطنية ودور اليسار الديمقراطي - لطفي حاتم

2022/01/13 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم - قوانين الرأسمالية المعولمة المتسمة بالتبعية والالحاق تشترط على اليسار الديمقراطي استنباط نهوج فكرية وأساليب كفاحية جديدة لمواجه قوانين التوسع الرأسمالي الامر الذي يتطلب التعرض لملامح العدة الفكرية المزمع اعتمادها في كفاح اليسار الديمقراطي والتخلي عن الأساليب والرؤى الفكرية التي شدت الكفاح الوطني المناهض للإمبريالية في مرحلة المعسكرين.



استنادا الى ذلك أسعى الى تناول الموضوع بثلاث محاور أساسية ......





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