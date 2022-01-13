2022/01/13 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز استعباد المُهاجرين تُؤمّن دول الإتحاد الأوروبي نُمُوّها الإقتصادي وأمنَها الغذائي بفضل الإستغلال الفاحش للعاملين، واستعباد العاملين المهاجرين والمهاجرات، بالتوازي مع إخماد صوتهم، وفكّ الإرتباط بينهم وبين السّكان والعُمّال المحليين، بواسطة الحملات الإعلامية التي تُشوّه المهاجرين، وبواسطة تكثيف الحملات السياسية في أوروبا التي اكتسحتها قوى اليمين واليمين المتطرف، وفيما يلي نُورِدُ نُم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثمن تحقيق السيادة الغذائية الأوروبية - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثمن تحقيق السيادة الغذائية الأوروبية - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).