قيادي كردي يبين اعداد عناصر القوات التركية في بعشيقة

2022/01/13 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى ..كشف مسؤول اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى غياث سورجي ، الخميس ، عن اعداد عناصر القوات التركية في قاعدة بعشيقة.وقال سورجي لوكالة / المعلومة / ان “عناصر الجيش التركي في قاعدة بعشيقة تتراوح أعدادهم بحدود ٧٠٠ عنصرا، لم تصلهم تعزيزات جديدة”.وأوضح أن “الإمدادات العسكرية للجيش التركي تصل لهم […]

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