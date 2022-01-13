2022/01/13 | 17:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة المخدرات في محافظة ميسان، بالاشتراك مع الفوج التكتيكي واستخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة، خلال عمليات امنية، القبض على 9 متهمين بينهم امرأة، يقومون بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من مدينة العمارة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضُبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحبوب …

ظهرت المقالة بينهم إمرأة..



القبض على 9 متهمين بتجارة المخدرات في ميسان أولاً على النور نيوز.

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