ينظم النوم ويعالج القلب والمفاصل.. عصير ذو فائدة صحية مهمة

2022/01/13 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت أبحاث علمية، اليوم الخميس، عن فؤاد عصير الكرز لصحة القلب وتنظيم النوم ومعالجة المفاصل.وبحسب الأبحاث يساعد العصير خلال 48 ساعة على تهدئة أعراض النقرس وعلى مدى 6 أسابيع يقلل الالتهابات ولمدة 4 أشهر يخفف آلام المفاصل.وعلى الرغم من الفائدة الأكبر التي تكمن في تناول ثمار الفواكه كاملة، نظرا لأنها تمنح كمية مناسبة من الألياف، مما يقلل من مستوى السكر في الدم، إلا أن هناك بعض الفوائد لشرب العصير الطبيعي غير المحلى بسكريات مضافة أو يحتوي على مواد حافظة ومُصنعة.وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That، فإن هناك عصائر ومشروبات تمنح مزايا فريدة مثل الفواكه، بل إن هناك نوعا معينا من العصير، على وجه الخصوص، يحتوي على مجموعة متنوعة من الفوائد، التي يمكن القول إنه أفضل عصير للشرب كل يوم..إنه عصير الكرز.وتشير الأبحاث العلمية إلى أن عصير الكرز يقدم مزايا محددة، فعلى سبيل المثال، توصلت دراسة شملت تحليلا لنتائج 10 دراسات، نشرتها دورية الكلية الأميركية للتغذية، إلى أن هناك تحسنا في القدرة على التحمل وأداء الرياضيين، الذين تناولوا عصير الكرز (أو تناولوا مستخلص الكرز المجفف) 7 أيام، وقبل 1.5 ساعة من خوض سباقات السباحة وركوب الدراجات والماراثون.ويعزو الباحثون الفضل في هذه النتيجة إلى تركيز العصير العالي من الأنثوسيانين، وهي مضادات الأكسدة القوية التي تقلل الالتهاب وتعزز تدفق الدم إلى العضلات.كما أظهرت الدراسات السابقة أن الكرز يقلل من فقدان الطاقة ويحسن تعافي العضلات بعد التمرينات المكثفة.

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