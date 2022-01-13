في خطوة فريدة من نوعها.. كندا تدرس فرض ضرائب على غير المطعمين ضد كورونا

2022/01/13 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نأى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بنفسه عن خطة كيبيك، التي تهدف إلى فرض ضرائب على الأشخاص الذين لا يريدون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، لكنه لم يستبعد الأمر بعد.منتقدو الخطة يقولون إنها غير دستورية، في حين أشار ترودو إلى إنه يحتاج إلى رؤية المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن.

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