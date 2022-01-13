2022/01/13 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان "لقاء المعارضة في الجزيرة العربية"، نظم "حزب الله" اللبناني، الأربعاء، مؤتمرا لمعارضين سعوديين في معقله جنوب بيروت لإحياء ذكرى إعدام رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر، وذلك بعدما شهد لبنان في الفترة الماضية أكبر أزمة دبلوماسية مع دول الخليج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر لمعارضين سعوديين في بيروت برعاية حزب الله.. تداعيات التوقيت والرسالة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر لمعارضين سعوديين في بيروت برعاية حزب الله.. تداعيات التوقيت والرسالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).