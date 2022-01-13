المتنفذون مسيطرون.. حكومة الديوانية تكشف عن مسببات خطيرة تضيع سطوة الدولة

2022/01/13 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانيةأوضحت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، ان الموارد الناتجة عن هور الدلمج أحد أهم المعالم في محافظة الديوانية والمشترك مع محافظة واسط لاتزال مهدورة ولا تصل الى الحكومات المحلية. وقال نائب محافظ الديوانية فارس وناس في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "هور الدلمج من المعالم والموارد المهمة التي من المفترض أن تزود موازنة الدولة والمحافظة الا انه لازالت موارده مهدورة ".وأضاف أن "من أهم الأسباب التي أدت إلى أن موارد هور الدلمج لا تعود الى الحكومة المحلية هو سيطرة بعض المتنفذين عليه والمشاكل المشتركة بين محافظة الديوانية وواسط اضافة الى عدم الشفافية في عدم إحالة هذا المشروع للإستثمار".

ودعا وناس، هيئة الاستثمار الوطنية والحكومة العراقية لمراجعة هذا الملف"، موضحا ان "هور الدلمج من الموارد المهمة التي من المفترض أن يتم مراجعتها حتى تصب في مصلحة المحافظتين المشتركتين".

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