مقتل ضابط برتبة عميد في تظاهرات عنيفة في السودان

2022/01/13 | 17:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم-(أ ف ب) -قتل ضابط شرطة برتبة عميد في تظاهرات اليوم الخميس فيما أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع مجددا على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، ليعود العنف بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.السودان غارق في دوامة عنف منذ […]

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