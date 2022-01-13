حقوق تكشف سبب زيادة عدد القوات الامريكية في العراق مؤخرا

2022/01/13 | 17:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكدت حركة حقوق ، الخميس ، أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي تهاونت بشكل كبير مع تواجد القوات الأمريكية في العراق ما أدى إلى زيادة أعدادها في الفترة الأخيرة.وقال عضو عن الحركة ، صباح العرداوي ، في تصريح لوكالة / المعلومة / ، أن” تواجد القوات الأمريكية بصورة استشارية ذريعة وتضليل […]

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