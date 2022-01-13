2022/01/13 | 17:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qzm7Idln1aE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمد ينتشر بين العراقيين كالنار في الهشيم | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حمد ينتشر بين العراقيين كالنار في الهشيم | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).