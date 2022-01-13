2022/01/13 | 17:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kbdypRoespY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد سبب بكاء الفنان قاسم السلطان في برنامج صفر واحد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد سبب بكاء الفنان قاسم السلطان في برنامج صفر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).