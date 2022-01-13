2022/01/13 | 17:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DD_q1y2qIyk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. مقتل وإصابة عدد من الزائرين جراء سقوط سكلة بناء داخل ضريح ديني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. مقتل وإصابة عدد من الزائرين جراء سقوط سكلة بناء داخل ضريح ديني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).