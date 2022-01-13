اعفاء نادر  لإيران من العقوبات الامريكية بعشرات ملايين الدولارات 

2022/01/13 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في الأول من آذار/مارس 2021 © ا ف ب/ارشيف جو كلامار سيول (أ ف ب) – أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أنّ الولايات المتّحدة سمحت لها بأن تدفع لشركة إيرانية تعويضاً بعشرات ملايين الدولارات لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى […]

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