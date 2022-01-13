باسم خشان يعلق على ايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا

2022/01/13 | 17:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الاتحادية بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا.وغرد خشان على تويتر وتابعته “ايرث نيوز”، ان “الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، أول خطوة نحو دسترة الاجراءات البرلمانية”.واصدرت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم، امرا ولائيا بايقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتا […]

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