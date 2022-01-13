2022/01/13 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي في اللقاء الذي ضمّ الحزبين الماركسيين اللينينين الشقيقين (الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي) من تونس و(حزب اليسار الشيوعي العراقي) في العاصمـــــــــــــــــــة تونس يومي 5 و6 جانفي/كانون الثاني عام 2022، تناول الحزبان تحليل الاوضاع المحلية لكلا البلدين تونس والعراق، والموقف من النظامين الكمبرادوريين في البلدين، كاشفين عن طبيعة الهيمنة الاجنبية الدولية وتسلط القوى الإمبريالية على مقدرات الشعبين ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان مشترك مع الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي في تونس - حزب اليسار الشيوعي العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان مشترك مع الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي في تونس - حزب اليسار الشيوعي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).