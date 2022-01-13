تصريح يخص المغتربين يضع بايش خارج أسوار المنتخب الوطني

2022/01/13 | 17:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر مشرف المنتخب الوطني بكرة القدم يونس محمود، ابعاد اللاعب ابراهيم بايش عن صفوف اسود الرافدين.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مشرف المنتخب الوطني بكرة القدم يونس محمود، قرر ابعاد اللاعب ابراهيم بايش عن صفوف الفريق كقرار تأديبي يخص تصريح له على احدى الفضائيات”.وأوضح أن […]

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