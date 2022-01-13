لقطات نادرة.. البرَد يكتسح الصحراء السعودية ويغطيها بالأبيض

2022/01/13 | 17:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت عاصفة برد نادرة في تغطية كثبان صحراء محافظة بدر في المملكة العربية السعودية بالثلوج، يوم الثلاثاء، لتشكل لوحة طبيعية خلابة.

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