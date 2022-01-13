التربية توضح بشأن المواد الداخلة في الإمتحانات الوزارية

2022/01/13 | 17:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوضحت وزارة التربية، اليوم الخميس، ان المقصود من (دخول جميع الفحوصات في الإمتحانات العامة) هو أن المواد الداخلة في الإمتحانات الوزارية ستشمل: ١- لمرحلة السادس الإبتدائي (التربية الإسلامية ، اللغة العربية ، اللغة الإنكليزية ، الرياضيات ، العلوم ، الإجتماعيات) .٢- لمرحلة الثالث المتوسط (التربية الإسلامية، اللغة العربية ، اللغة …

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