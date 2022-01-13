انتشال عجلة هوت في قنطرة بنينوى وإنقاذ سائقها

2022/01/13 | 17:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت المفرزة بإسناد من منتسبي الفرقة 16 لواء 75 التابعة للجيش العراقي من إنقاذ السائق.

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