مقتل عميد في الشرطة السودانية بمظاهرات الخرطوم

2022/01/13 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ضابط شرطة سوداني برتبة عميد خلال التظاهرات التي تشهدها الخرطوم، الخميس، احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، بحسب ما أعلن المكتب الصحفي للشرطة في بيان.

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