2022/01/13 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تصدر توضيحا حول امرها بايقاف عمل رئاسة البرلمان مؤقتا يتبع…

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