أمطار غزيرة وسيول غرب الانبار

2022/01/13 | 17:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير دائرة موارد قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي، الخميس، تعرض المناطق الغربية الى موجة امطار قوية مع سيول دون تسجيل اصابات بشرية او مادية.وقال المحمدي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قضاءي حديثة والقائم غربي الانبار، شهدا موجة امطار قوية مع سيول قادمة من سوريا باتجاه وادي حوران، […]

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