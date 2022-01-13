ذي قار تطلق حملة لمكافحة التصحر

2022/01/13 | 17:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ذي قار..أعلنت خلية متابعة المشاريع في ذي قار، اليوم الخميس، عن انطلاق حملة لزراعة عدد من النباتات والمحاصيل الزراعية للحد من ظاهرة التصحر في عدد من مناطق المحافظة.وذكر مسؤول لجنة متابعة المشاريع نجم طارش في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “هناك وفد اجنبي ضم خبراء في مجال التصحر واساتذة من […]

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