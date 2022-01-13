2022/01/13 | 17:58 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / د.
باسل عباس خضير… التسول ليس ظاهرة حديثة في العراق وإنما هو موجود ومتوطن منذ سنين وعقود ، ولا ينفرد بلدنا بهذه الظاهرة لان العديد من البلدان تعاني التسول وانتشاره رغم التباين في التطور والإمكانيات ، والآراء والنظريات بهذا الخصوص طويلة وعريضة ولكنها تلخص الدوافع والأسباب بالاجتماعية والاقتصادية والنفسية ، وصحيح إن الفقر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحافظة على الهوية الوطنية ( للتسول )) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
باسل عباس خضير… التسول ليس ظاهرة حديثة في العراق وإنما هو موجود ومتوطن منذ سنين وعقود ، ولا ينفرد بلدنا بهذه الظاهرة لان العديد من البلدان تعاني التسول وانتشاره رغم التباين في التطور والإمكانيات ، والآراء والنظريات بهذا الخصوص طويلة وعريضة ولكنها تلخص الدوافع والأسباب بالاجتماعية والاقتصادية والنفسية ، وصحيح إن الفقر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحافظة على الهوية الوطنية ( للتسول )) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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