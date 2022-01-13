المحافظة على الهوية الوطنية ( للتسول )

2022/01/13 | 17:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير… التسول ليس ظاهرة حديثة في العراق وإنما هو موجود ومتوطن منذ سنين وعقود ، ولا ينفرد بلدنا بهذه الظاهرة لان العديد من البلدان تعاني التسول وانتشاره رغم التباين في التطور والإمكانيات ، والآراء والنظريات بهذا الخصوص طويلة وعريضة ولكنها تلخص الدوافع والأسباب بالاجتماعية والاقتصادية والنفسية ، وصحيح إن الفقر […]

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