شهداء العراق

2022/01/13 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زينب زكي غائب

الإيثار ، العلو ، التضحية ، الوفاء

بالعهد ، وحسن الخاتمة .





هن مميزات وخصال ومعانٍ عالية وسامية

وتنبئ عن منزلة عظيمة في الدنيا والآخرة

.





هي منزلة يمنحها الله سبحانه لمن يستحق

هذه

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