2022/01/13 | 18:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AS2bRHilMIk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأجراء اليوميون يواصلون إغلاق دائرة صحة البصرة للمطالبة بتحويلهم إلى عقود) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأجراء اليوميون يواصلون إغلاق دائرة صحة البصرة للمطالبة بتحويلهم إلى عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).