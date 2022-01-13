2022/01/13 | 18:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8lN4GVNXHp0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة محافظ النجف ماجد الوائلي بعد تسنمه للمنصب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة محافظ النجف ماجد الوائلي بعد تسنمه للمنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).