البرلمان لا يستطيع عقد جلسة او انتخاب رئيس الجمهورية

2022/01/13 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

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في غضون ذلك أوضح خبراء قانونيون التداعيات التي ستترتب على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان.

وقال قانونيون إن عمل مجلس النواب أصبح معلقا حاليا بعد صدور أمر ولائي من المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة المجلس مؤقتا مشيرين الى ان البرلمان لا يستطيع عقد اي جلسة اعتيادية او اتخاذ أي إجراء او انتخاب رئيس الجمهورية لحين حسم القضية.ولفت الخبراء إلى أن قرار الايقاف غير محدد بمدة معينة، وقد يستغرق اسبوعا او شهرا أو أكثر من ذلك

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