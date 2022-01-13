2022/01/13 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة القبض على 18 متهما بتجارة المخدرات في البصرة وديالى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 18 متهما بتجارة المخدرات في البصرة وديالى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 18 متهما بتجارة المخدرات في البصرة وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).