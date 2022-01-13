ميدل ايست: وثيقة سرية تكشف لأول مرة تآمر توني بلير وجورج بوش على غزو العراق

2022/01/13 | 18:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست اي البريطانية ، الخميس، وثيقة سرية تتضمن ملخصا لزيارة رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير والرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش وكيفية تآمرهما في التخطيط لغزو العراق الذي اطاح بنظام صدام عام 2003 .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ فانه ” وطبقا للوثيقة السرية التي كتبها […]

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