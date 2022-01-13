بابليون تسمّي أسوان الكلداني رئيساً لكتلتها وجميل متحدثا رسمياً

2022/01/13 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت حركة بابليون، الخميس، تسمية أسوان الكلداني رئيس كتلة بابليون النيابية.

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وقال المكتب السياسي لحركة بابليون في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الثاني 2022)، إنه "تم التصويت بالإجماع على تسمية اسوان الكلداني رئيس كتلة بابليون النيابية و النائب دريد جميل المتحدث الرسمي باسم كتلة بابليون النيابية".

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