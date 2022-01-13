بلينكن يؤكد: تحدثنا مع الروس حول

2022/01/13 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن موضوع "متلازمة هافانا" قد طرح مع الجهات الرسمية في موسكو.

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